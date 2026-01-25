شاهد.. الفنانة ميادة قمر الدين تطرح أغنية جديدة للبنات فقط وتحذر الرجال من الإستماع لها: (اب جيقة لو خشيت بتتعوق)

فاجأت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, جمهورها ومتابعيها بطرحها أغنية جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الأغنية الجديدة التي طرحتها ملكة الرق, “بديتو وهسا غلبك”, من كلمات وألحان الشاعر هيثم عباس. وكتبت الفنانة ميادة قمر الدين, على حسابها على فيسبوك, ممازحة الرجال, من عدم الاستماع للأغنية: (اب جيقة لو خشيت بتتعوق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

