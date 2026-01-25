- 1/2
- 2/2
وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم بترقية وتطوير العلاقات السودانية الصينية، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية السفير عمر عيسى، وذلك بمناسبة وداعه لتسلم مهام منصبه سفيرا للسودان لدى جمهورية الصين الشعبية.
حيث تم اللقاء بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد.
وأوضح السفير عمر عيسى في تصريح صحفي أنه تلقى توجيهات من رئيس المجلس السيادي تصب في صالح ترقية وتطوير علاقات السودان مع جمهورية الصين الشعبية .
مبيناً أن العلاقات السودانية الصينية علاقات استراتيجية هامة تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين الصديقين، وقال أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تنمية وتقوية هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والصيني.
وأضاف “ما تلقيته من توجيهات من السيد رئيس مجلس السيادة ستكون بمثابة خارطة طريق لعملي خلال الفترة القادمة “.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يوجه بترقية وتطوير العلاقات السودانية الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.