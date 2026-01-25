البرهان يوجه بترقية وتطوير العلاقات السودانية الصينية

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم بترقية وتطوير العلاقات السودانية الصينية، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية السفير عمر عيسى، وذلك بمناسبة وداعه لتسلم مهام منصبه سفيرا للسودان لدى جمهورية الصين الشعبية.

حيث تم اللقاء بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد.

وأوضح السفير عمر عيسى في تصريح صحفي أنه تلقى توجيهات من رئيس المجلس السيادي تصب في صالح ترقية وتطوير علاقات السودان مع جمهورية الصين الشعبية .

مبيناً أن العلاقات السودانية الصينية علاقات استراتيجية هامة تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين الصديقين، وقال أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تنمية وتقوية هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والصيني.

وأضاف “ما تلقيته من توجيهات من السيد رئيس مجلس السيادة ستكون بمثابة خارطة طريق لعملي خلال الفترة القادمة “.

سونا