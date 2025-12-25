سعر سهم أعيان ع (AAYANRE) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-12-2025

ارتفع سعر سهم اتحاد اتصالات (7020) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضفي عليه زخماً إيجابياً متجدداً، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 64.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد