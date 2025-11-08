من خارج المنظومة الخليجية.. دولة عربية بعيدة عن الأنظار تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط وغاز في العالم وتغير خارطة الاقتصاد العالمي

أعلنت دولة عربية من خارج المنظومة الخليجية اكتشاف بحيرة غاز ضخمة تقدر احتياطياتها بنحو 10 تريليونات قدم مكعبة، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يساهم في تحسين وضعها الاقتصادي ويجعل شعبها يعيش في رفاهية مطلقة أكثر من 60 عاما، كما سيعمل هذا الاكتشاف على تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر الدول المنتحة والمصدرة للغاز الطبيعي.

دولة عربية بعيدة عن الأنظار تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط وغاز في العالم وتغير خارطة الاقتصاد العالمي

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اكتشاف بحيرة غاز ضخمة في حقل الريشة الواقع شمال شرق المملكة، وأوضحت الوزارة أن احتياطيات الغاز التي تم اكتشافها في حقل الريشة تُقدَّر بنحو 10 تريليونات قدم مكعبة، وهي كمية ضخمة سوف تساهم في سد الاحتياج المحلي للغاز وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضافت الوزارة إن الكميات التجارية المكتشفة موجودة على مساحة تقدر بنحو 3400 كيلومتر مربع أي ما نسبته 40% من مساحة حقل الريشة البالغة 8500 كيلو متر مربع، ويتوقع أن يصل الأردن إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نتيجة هذه الكميات بحلول 2030.

ومن المتوقع أن يساهم الاكتشاف الجديد في تغطية احتياجات الأردن لمدة 80 عاما، وستساعد الأردن على الاعتماد على الذات في مجال الغاز الطبيعي.

اكتشاف بحيرة غاز في الأردن.. إنجاز تاريخي سيحول المملكة من الاستيراد إلى التصدير

رغم أن الأردن تستورد سنويًا ما يصل إلى 90% من احتياجاتها الطاقية من الخارج، إلا أن الاكتشاف الجديد للغاز سوف يساهم في سد الاحتياج المحلي بشكل كامل، وقد يحولها إلى دولة مصدرة للغاز.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن خطة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للتنقيب عن النفط والغاز من خلال حفر 18 بئر جديد، وقد تم حفر 8 آبار منها خلال العام الماضي 2024، وسيتم حفر 10 آبار خلال العام الجاري 2025.

وتهدف الحكومة الأردنية من خلال ذلك إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، ونقل الغاز إلى وسط البلاد، ورفع إسهام مصادر الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الكلي.

وكشفت وسائل إعلام أردنية أن شركة البترول الوطنية وقعت 3 اتفاقيات مع شركات محلية لبيع وشراء الغاز ونقله إلى المنشآت الصناعية، حيث تعمل الشركات حاليا على تجهيز البنية التحتية اللازمة وانشاء منشآتها داخل منطقة الحقل الذي يبعد عن العاصمة 40 كيلو متر مربع.

إنتاج الغاز في حقل الريشة

يُعَد إنتاج حقل الريشة الأردني الذي تم اكتشافه عام 1985، واحدًا من 4 مصادر تعتمد عليها المملكة للحصول على إمدادات الغاز الطبيعي، والتي تشمل الغاز المسال من العقبة، والغاز المصري عبر الأنابيب، وغاز الشمال عبر الأنابيب؛ لذلك فهو الحقل الوحيد المنتج في البلاد.

ويقع الحقل الغازي في شمال شرق المملكة على بُعد نحو 370 كيلومترًا من العاصمة عمّان، وتشغّله حاليًا شركة البترول الوطنية بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة، وقد بلغ إنتاج حقل الريشة خلال العام الماضي نحو 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وتتطلع شركة البترول الوطنية الأردنية من خلال أعمال تطوير احتياطيات حقل الريشة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي في الحقل إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.