القيادة تهنئ بربادوس بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيسة بربادوس ساندرا برونيلا ماسون بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق اطراد التقدم والازدهار. من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيسة بربادوس لذات المناسبة، حيث عبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



