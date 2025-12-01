شكرا لبحثكم عن خبر رسالة وفاء.. في ذكرى الجلاء 30 نوفمبر المجيد.. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أتوجه بخالص الفخر والاعتزاز الى والدي المناضل العميد أحمد صالح الشرفي أحد رجال و قادة جيش التحرير الذين كانوا جزءا اصيلا من مسيرة النضال الوطني، وركنا من أركان الكفاح المسلح الذي مهد طريق الاستقلال، ورسخ قيم التضحية والشجاعة في ذاكرة هذا الوطن.
لقد قدم والدي ومعه مجموعة من رفاقه الأبطال نماذج مضيئة في البسالة والتضحية، وأسهموا في نضالهم أن نحيا اليوم بكرامة وسيادة.
وسيظل تاريخهم منارة يتفاخر بها الأبناء، ودروسا يتعلم منها الأجيال، ولقد كانت تضحياتهم بمثابة رسالة سامية دائمة بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد الرجال الأوفياء.
وفي هذه المناسبة الوطنية ..
أجدد التأكيد على أن أبناء المناضلين سيبقون دائما عند مستوى الإرث الوطني الذي تركه آباؤهم، مستوعبين قيمهم، يسيرون على هذا الطريق بالعزم والإخلاص نفسه.
كل عام ووطننا بخير ..
وكل عام ومناضلونا أعمدة هذا الوطن ورمز عزته بخير..
والصحة وطول العمر لوالدي المناضل احمد صالح الشرفي..
الرحمة والمغفرة لكل الشهداء و المناضلين الذين انتقلوا إلى ذمة الله..
وضاح الشرفي ..
