شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 6 أسابيع وسط طلب نشط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يعمق خسائره مقابل سلة من العملات

•تعليقات أقل عدوانية لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

•احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر الجاري



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي،مسجلة أعلى مستوى في ستة أسابيع ،وسط طلب نشط على المعدن الثمين ،وبدعم هبوط الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



رغم الاحتمالات القوية حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر الجاري، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (4,256.52 $) الأعلى منذ 21 أكتوبر الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,218.00$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,205.73$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.5%،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة بدعم ضعف أداء الدولار الأمريكي.



•وعلى مدار شهر نوفمبر الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 5.4% ،في رابع مكسب شهري على التوالي،بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2%،ليعمق خسائره للجلسة السادسة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الهبوط بعدما أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتعليقات النقدية الحِذرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر الجاري.



الفائدة الأمريكية

•صرح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والمحافظ كريستوفر والر، بأن تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر قد يكون مبررًا نظرًا لضعف سوق العمل.



•صرّح كيفن هاسيت، الذي برز كأقوى مرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي ، بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 87% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 13%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب على مدار هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": هناك جلسة تداول يسودها النفور من المخاطرة في عقود المؤشرات الأمريكية الآجلة، و التي تراجعت بنسبة 0.8% تماشياً مع موجة بيع في العملات المشفرة الكبرى. وهذا بدوره خلق حلقة تغذية إيجابية لصالح الذهب باعتباره أصلًا ملاذًا آمنًا، خاصة في جلسة اليوم التي تشهد سيولة أقل بكثير.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,045.43 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 13 نوفمبر الجاري.



نظرة فنية

