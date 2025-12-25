انت الان تتابع خبر تحالف العزم يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، "بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدّم تحالف العزم بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا المسيحي في العراق، متمنّين لهم أعياداً مليئة بالسلام والطمأنينة، وأياماً يسودها الخير والاستقرار".



وأضاف، "يؤكد تحالف العزم اعتزازه بالتنوّع الذي يميّز المجتمع العراقي، وبالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، متمنّياً أن يكون العام الجديد حاملاً مزيداً من الأمل والأمان للعراق وشعبه".