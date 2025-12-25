اخبار العالم / اخبار العراق

تحالف العزم يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة

0 نشر
0 تبليغ

تحالف العزم يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة

انت الان تتابع خبر تحالف العزم يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، "بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدّم تحالف العزم بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا المسيحي في العراق، متمنّين لهم أعياداً مليئة بالسلام والطمأنينة، وأياماً يسودها الخير والاستقرار".

وأضاف، "يؤكد تحالف العزم اعتزازه بالتنوّع الذي يميّز المجتمع العراقي، وبالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، متمنّياً أن يكون العام الجديد حاملاً مزيداً من الأمل والأمان للعراق وشعبه".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا