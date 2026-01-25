مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني | الموعد والقنوات الناقلة

يبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني اليوم السبت بلقاء ناري أمام ريال مايوركا.

تفوق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد، حامل لقب العام الماضي، في جميع المواجهات الموسم الماضي.

ويُلقي كورة 365 نظرة على أول مباراة رئيسية في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بين برشلونة ومايوركا، وما هي المؤشرات التي قد تُشير إلى قدرة برشلونة على منح ريال مدريد بصيص أمل في المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.

إلى أي مدى كان برشلونة مُسيطرًا في الموسم الماضي؟

يُقدم النادي الكتالوني موسمًا من أفضل مواسمه منذ سنوات، بعد فوزه بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني. كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، محققًا أول تأهل له منذ عام 2019.

ما هو الدور الذي سيلعبه ماركوس راشفورد في برشلونة؟

في عامه الثاني تحت قيادة المدرب هانسي فليك، سيحاول النادي الكتالوني مواصلة نجاحاته من الموسم الماضي من خلال تعزيز صفوفه بماركوس راشفورد المُعار من مانشستر يونايتد. سيشكل راشفورد ثنائيًا مع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي في خط هجوم كان من بين الأفضل في أوروبا الموسم الماضي.

تصدر الفريق قائمة هدافي الدوري الإسباني – بأكثر من 100 هدف – ودوري أبطال أوروبا.

مع غياب ليفاندوفسكي عن بداية الموسم الجديد، سيتنافس راشفورد مع فيران توريس على مركز أساسي في هجوم برشلونة.

موعد مباراة برشلونة ومايوركا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتذاع المواجهة على الهواء عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية بصفتها الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، وستنقل تحديداً عبر قناة beIN SPORTS 3، ويعلق على الأحداث المعلق حفيظ دراجي.