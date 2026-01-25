انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 226 نائبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصوت المجلس بعد انعقاده على إضافة فقرة أداء اليمين الدستورية على جدول أعماله.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس: طرح موضوع عام للمناقشة حول التحديات الأمنية والحدودية مع دول الجوار بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش والقيادات الأمنية.

