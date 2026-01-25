انت الان تتابع خبر رئيس مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة السادسة من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الأول التي عقدت قبل قليل.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن الجمعة، عن القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق.



وشملت القائمة التي نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، 19 مرشحاً هم:1. شوان حويز فريق نامق2. أحمد عبد الله توفيق أحمد3. حسين طه حسن محمد سنجاري4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله5. اسو فريدون علي6. سامان علي إسماعيل شالي7. صباح صالح سعيد8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد10. إقبال عبد الله أمين حليوي11. نزار محمد سعيد محمد كنجي12. سردار عبد الله محمود تايمز13. فؤاد محمد حسين بكي14. مثنى أمين نادر15. نوزاد هادي مولود16. خالد صديق عزيز محمد17. آزاد مجيد حسن18. رافع عبد الله حميد موسى19. سالم حواس علي الساعدي".