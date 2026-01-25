انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية في ضيافة السوداني.. تأكيد على تشكيل حكومة تستكمل "مسيرة النهضة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان "اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في المنطقة لاسيما الاحداث في سوريا، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتنسيق المواقف في دعم اجراءات وخطوات الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة وبما يحفظ مصلحة العراق العليا".



واكد اللقاء، وفق البيان، على "أهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية والمضي نحو تشكيل حكومة تكون قادرة على استكمال مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية وتلبية تطلعات ابناء الشعب العراقي".

