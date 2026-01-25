اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس الجمهورية في ضيافة السوداني.. تأكيد على تشكيل حكومة تستكمل "مسيرة النهضة"

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الجمهورية في ضيافة السوداني.. تأكيد على تشكيل حكومة تستكمل "مسيرة النهضة"

انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية في ضيافة السوداني.. تأكيد على تشكيل حكومة تستكمل "مسيرة النهضة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان "اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في المنطقة لاسيما الاحداث في سوريا، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتنسيق المواقف في دعم اجراءات وخطوات الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة وبما يحفظ مصلحة العراق العليا".

واكد اللقاء، وفق البيان، على "أهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية والمضي نحو تشكيل حكومة تكون قادرة على استكمال مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية وتلبية تطلعات ابناء الشعب العراقي".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا