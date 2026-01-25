موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في أنحاء العالم مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2025/26.

يعيش فريقي مدينة مانشستر فترة سيئة من الموسم منذ إنطلاقة الموسم الحالي، حيث فاز مان سيتي في الجولة الأولى من الموسم أمام ولفرهامبتون بنتيجة 4-0، ثم تلقى هزيمتين على التوالي، الأولى أمام توتنهام على ملعب الاتحاد بهدفين دون رد، والأخرى أمام برايتون بهدفين لهدف، في الجولة التي سبقت التوقف الدولي.

على الجهة الأخرى، مان يونايتد يعيش أيضاً حالة من التذبذب بعد توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين أمام نادي غريمبسي تاون الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزية، أيضاً بدأ الموسم بخسارة أمام أرسنال على ملعب “أولد ترافورد” الخاص بالشياطين الحمر، ثم تعثر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فولهام، وحقق الانتصار في الجولة الثالثة قبل التوقف الدولي بصعوبة على فريق بيرنلي في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نجح المدرب روبن أموريم في الموسم الماضي من أن يتسبب في الكثير من المتاعب للسيتي ولمدربه بيب غوارديولا، حيث فاز عليه مع نادي سبورتنغ لشبونة في ملعب الاتحاد قبل الوصول لتدريب اليونايتد، وبعد أن وصل فاز في الدوري في ملعب الاتحاد أيضا بنتيجة هدفين لهدف، وجاء هدف الفوز متأخراً للإيفواري أماد ديالو، وتعادل الفريقان في مباراة العودة على أولد ترافورد سلبياً.

لذلك فإن الإسباني بيب غوارديولا يبحث في تلك المواجهة عن الفوز وكسر هذه السلسلة من النتائج السلبية ضد نظيره البرتغالي، ويطمح لكسر سلسلة الهزائم في الدوري بعد الخسارتين الأخيرتين له في الموسم الحالي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المرتقبة:

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

التاريخ المباراة توقيت مصر والسعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة الأحد 14 سبتمبر 2025 مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد 18:30 19:30 BeIN SPORTS 1 HD

ملعب المباراة: ملعب الاتحاد

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 – الجولة 4

حكم المباراة: أنتوني تايلور

معلق المباراة: لم يتم الكشف عنه بعد

نتائج آخر المواجهات بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

فوز مانشستر سيتي: 5

فوز مانشستر يونايتد: 3

التعادل: 2

تشكيلة مان سيتي المتوقعة

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – روبين دياش – ريان آيت نوري

الوسط: رودري – رايندرز – بيرناردو سيلفا

الهجوم: أوسكار بوب – إيرلنغ هالاند – جيريمي دوكو

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة