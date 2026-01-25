شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يبدع في الغناء بالدلوكة على أنغام “أنا مرتك مالي ماله” والفنانة هدى عربي تعلن دعمه وتتبنى موهبته

- 1/2
خطف طفل سوداني, أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره وهو يغني بالدلوكة بأبداع كبير وسط عدد من أقاربه داخل المنزل.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطفل خطف الأنظار بعد ترديده أغنية البنات الشهيرة “أنا مرتك مالي ماله” وسط اعجاب منقطع النظير من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.
من جانبها فقد قامت الفنانة الشهيرة هدى عربي, بمشاركة مقطع فيديو للطفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت السلطانة, على الفيديو: ( “البعض” منا تعود على إطلاق الأحكام والتهم جزافاً ما بنقيف لحظة نفكر في خلفية اي موضوع عن نفسي.).
وأضافت المطربة الشهيرة: (حبيت موهبة الولد وبرضو ما مشيت بعيد لي احتمال ظروفو كيف بس استوقفتني الموهبة.. حبو بعض يا اخوانا وراعوا مشاعر بعض إذا لقيت وسيلة تواصل معاهو جاهزة اني ادعمه واقيف معاهو بأي شكل).
محمد عثمان _ النيلين
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
