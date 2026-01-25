موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يخوض ليفربول ليفربول الإنجليزي واحدة من أصعب المباريات عندما يحل ضيفاً على برينتفورد، على ملعب جتيش كوميونتي، يوم السبت القادم، في إطار مواجهات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2025/26.

يتواجد ليفربول في المركز الرابع على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، ويسعى إلى إلى العودة إلى سكة الإنتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية محلياً، قبل أن يصحح مساره بالفوز على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يحل برينتفورد في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، ويسعى للفوز على الريدز من أجل تحسين ترتيبه في الدوري.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

تقام مباراة برينتفورد ضد ليفربول يوم السبت الموافق 25أكتوبر/تشرين أول 2025، على ملعب جيتيش كوميونتي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD1 لنقل اللقاء.