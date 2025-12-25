محمد بن راشد يهنئ المسيحيين في الإمارات والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ابوظبي - سيف اليزيد - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المسيحيين في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "نتوجه بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ونتطلع في هذه المناسبة المباركة إلى أن تسود قيم السلام والإخاء والتعايش الإنساني، وأن تتعزز قيم الرحمة والمحبة بين شعوب العالم كافة".

