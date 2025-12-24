عاجل.. هل تم اغتيال أحد أكثر رجال ليبيا اخلاصاً لتركيا؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أنقرة: بعد وقت قصير من إقلاعها، سقطت طائرة خاصة من طراز “فالكون 50″، كانت تُقل على متنها رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول محمد علي الحداد، والوفد المرافق له.وكانت الطائرة متجهة من مطار “إيسنبوغا” الدولي متجهة إلى طرابلس.

كان محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة الوحدة في غرب ليبيا، أحد حلفاء تركيا ورجالها المخلصين، وجاء مصرعه في حادث طائرة في رحلة العودة من تركيا الي ليبيا ليفتح باب التساؤلات حول ما اذا كانت الحادثة بمثابة اغتيال أو لأسباب فنية، خاصة بعد الحديث عن تحقيق فى ملابسات الواقعة من جانب السطات التركية.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

بدأت المأساة في تمام الساعة 20:10 من مساء اليوم بتوقيت تركيا، عندما غادرت الطائرة التابعة لشركة “هارموني جيت” ومقرها مالطا، وعلى متنها 8 أشخاص (5 ركاب وطاقم من 3 أفراد). وبحسب التقارير الملاحية، فُقد الاتصال بالرادار في تمام الساعة 20:52 بعد وصول الطائرة إلى ارتفاع 32,400 قدم.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن طاقم الطائرة رصد خللاً في الأنظمة الكهربائية بعد 20 دقيقة من الإقلاع، وطلب الهبوط الاضطراري أثناء محاولته العودة إلى المطار، إلا أن الطائرة اختفت تماماً فوق منطقة “كارابينار أكتيبي”.

تحديد موقع حطام الطائرة

عقب اختفاء الطائرة، أفاد سكان محليون في قضاء “هايمانا” بسماع دوي انفجار هائل، أعقبه اندلاع نيران في منطقة جبلية وعرة. وعلى الفور، هرعت فرق الجندرما والإنقاذ إلى الموقع. وأكد رئيس بلدية “هايمانا”، ليفنت كوتش، أن عمليات البحث واجهت صعوبات بالغة بسبب التضاريس القاسية وظروف الطقس السيئة، حيث غطى الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة المنطقة التي تضم نحو 7 قرى ريفية.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في بيان رسمي، أن فرق الجندرما تمكنت من الوصول إلى حطام الطائرة في منطقة تبعد كيلومترين جنوب قرية “كيسيك كافاك” التابعة لقضاء هايمانا، مؤكداً وقوع الحادثة الأليمة.

قادة عسكريون في المهمة الأخيرة

نقلت صحيفة “الوسط” الليبية عن مصادر في مكتب القيادة العليا للجيش الليبي، أن الطائرة كانت تضم نخبة من القيادات العسكرية الذين رافقوا الفريق أول محمد علي الحداد في زيارته الرسمية لتركيا، وهم:

الفريق الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية.

العميد محمود الفيتوري، رئيس هيئة التصنيع العسكري.

محمد العساوي، مستشار رئيس الأركان.

محمد محجوب، المصور الخاص برئيس الأركان

تأتي هذه الحادثة الصادمة بعد زيارة رسمية قام بها الفريق أول الحداد لتركيا بدعوة من نظيره التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. وقد تضمنت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى شملت وزير الدفاع التركي يشار غولر، لبحث التعاون العسكري المشترك.

ومن المفارقات ، أن الحادث وقع بعد يوم واحد فقط من موافقة البرلمان التركي على تمديد مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين.

