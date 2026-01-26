انت الان تتابع خبر السامرائي والمالكي يبحثان حسم الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، يرافقه وفد من اعضاء مجلس النواب عن تحالف العزم التقى اليوم رئيسَ ائتلاف دولة القانون ومرشّح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"، مبينا انه "جرى بحث ملف حسم الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة".

وأضاف ان "اللقاء تناول أهمية توحيد المواقف الوطنية، والمضي بالمسار الدستوري، ولا سيما الاستحقاق المتمثّل بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب المخصّصة ليوم غد، بوصفه خطوة أساسية في استكمال تشكيل السلطات الدستورية وانتظام عمل المؤسسات".

