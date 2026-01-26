وزير الخارجية: علاقاتنا بالإمارات مهمة .. ومختلفون في الرؤى بشأن اليمن

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن علاقات السعودية بالإمارات تعد مهمة للاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أهمية توافر علاقة قوية وإيجابية مع الإمارات

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في إطار مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، في بولندا، بأن هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن، وقال:" الإمارات قررت الخروج من اليمن بشكل كامل وأعتقد هذا الأمر أساسي لاستمرار العلاقات القوية مع الإمارات".

وكانت الرياض شددت على أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية في غضون أربعة وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن، وعقب بيان الخارجية السعودية أعلنت الإمارات في بيان صادر:" نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

في الأثناء، أعربت السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديداً للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها الإمارات تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره.

وتأمل المملكة أن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها.