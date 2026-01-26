وفاة 50 مهاجراً بغرق مركب انطلق من سواحل تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أعلنت منصة «هاتف الإنذار» المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في البحر، أمس، وفاة 50 مهاجراً ونجاة واحد إثر غرق مركب كان انطلق من سواحل صفاقس التونسية. وقالت المنصة عبر حسابها على موقع «اكس»، إن المهاجرين كانوا عالقين في البحر لقرابة 24 ساعة قبل أن يلقى معظمهم حتفهم غرقاً. وأضافت أن السلطات المالطية أكدت نجاة مهاجر واحد فقط من المأساة. ولم تتضح تفاصيل أكثر بشأن غرق المركب وجنسيات الضحايا.

وكانت المنصة أخطرت قبل يوم السلطات الإيطالية والتونسية حول المركب العالق في طريق وسط البحر المتوسط وسط تقلبات مناخية سيئة لكن لم ترد معلومات بشأن عمليات إنقاذ.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي ما لا يقل عن 1878 شخصاً حتفهم في البحر المتوسط عام 2025، مقارنة بـ2573 شخصاً في 2024.