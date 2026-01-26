اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالصورة.. الصحفي عطاف عبد الوهاب يتغزل في زميلته عائشة الماجدي (الذهب الذي لا يصدأ) والأخيرة ترد

تغزل الصحفي السوداني, المثير للجدل عطاف عبد الوهاب, في زميلته الصحفية الشهيرة عائشة الماجدي, بتدوينة قام بنشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وصف الصحفي عطاف عبد الوهاب, عائشة الماجدي, بأنها (الذهب الذي لا يصدأ).

Screenshot

من جانبها فقد قامت الماجدي, بمشاركة تدوينة زميلها على حسابها الشخصي وردت قائلة: (تحياتي يا ابو كريم..اعتذارك مقبول).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

