تغزل الصحفي السوداني, المثير للجدل عطاف عبد الوهاب, في زميلته الصحفية الشهيرة عائشة الماجدي, بتدوينة قام بنشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وصف الصحفي عطاف عبد الوهاب, عائشة الماجدي, بأنها (الذهب الذي لا يصدأ). من جانبها فقد قامت الماجدي, بمشاركة تدوينة زميلها على حسابها الشخصي وردت قائلة: (تحياتي يا ابو كريم..اعتذارك مقبول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الصحفي عطاف عبد الوهاب يتغزل في زميلته عائشة الماجدي (الذهب الذي لا يصدأ) والأخيرة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.