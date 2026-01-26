إعلان الطوارئ في ولايات أميركية بسبب عاصفة شتوية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وام)

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في عشر ولايات بجنوب شرق الولايات المتحدة، مع استمرار تأثير عاصفة شتوية قوية تضرب مناطق واسعة من البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، موافقته على إعلان حالة الطوارئ في ولايات تينيسي، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفرجينيا الغربية.

وأوضح ترامب أن إدارته تعمل بتنسيق وثيق مع حكام الولايات المتأثرة والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، في إطار الاستعدادات الجارية للتعامل مع تداعيات العاصفة، داعياً الأميركيين إلى توخي الحيطة والحفاظ على سلامتهم.

وكان الرئيس الأميركي قد وافق في وقت سابق على إعلان حالة الطوارئ في ولايات أخرى تقع ضمن مسار العاصفة، من بينها كارولاينا الجنوبية وفرجينيا، حيث تتيح هذه الإعلانات رفع بعض القيود مؤقتاً على الإنفاق، بما يمكّن حكومات الولايات من تسريع توفير الموارد وطلب المساعدات الفيدرالية.

وأعلنت ما لا يقل عن 20 ولاية أميركية حالة الطوارئ، تشمل ألاباما، وأركنساس، وديلاوير، وجورجيا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وماريلاند، وميسيسيبي، وميسوري، ونبراسكا، ونيوجيرسي، ونيومكسيكو، ونيويورك، وكارولاينا الشمالية، وأوهايو، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفرجينيا، وفرجينيا الغربية.

وتغطي الثلوج والجليد مساحة تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر داخل الولايات المتحدة، مع توقعات بامتداد تأثير العاصفة من ولاية تكساس إلى نيو إنجلاند خلال عطلة نهاية الأسبوع، على مسافة تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر. كما تشهد مناطق واسعة من جنوب البلاد انقطاعات متزايدة في التيار الكهربائي نتيجة تراكم الجليد، الذي أدى إلى سقوط أشجار وأضرار بخطوط الكهرباء، وسط تحذيرات من احتمال فقدان مئات الآلاف للخدمة لعدة أيام.

وتعد ولايات ميسيسيبي ولويزيانا وتكساس من بين الولايات الأكثر تضرراً، حيث تأثر نحو 730 ألف منزل بانقطاعات الكهرباء على مستوى البلاد، وفقاً لموقع «باور أوتاج.يو إس».

وبحسب السلطات، يواجه ما يقرب من 190 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - اضطرابات ناجمة عن واحدة من أسوأ العواصف الشتوية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، حيث أدت العاصفة إلى إلغاء أكثر من 13 ألف رحلة جوية، إضافة إلى إغلاق أجزاء من الطرق السريعة بسبب الظروف الجوية الخطرة.