وعقد الدوسري خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المسؤولين في سلطنة عُمان، تناولت سبل تعزيز التعاون الإعلامي، وتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين. كما التقى معالي وزير الإعلام عددًا من رؤساء التحرير والصحفيين العُمانيين، واطّلع على أبرز التجارب والخبرات العُمانية في مجالات الإعلام والاتصال، وبحث فرص الاستفادة منها في دعم المبادرات الإعلامية المشتركة.
وأكَّد الوزير سلمان الدوسري خلال اللقاءات عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى الدور المحوري للإعلام في تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يبحث في عُمان تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير الشراكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.