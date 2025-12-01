تكنولوجيا: جهاز Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 AMD يكشف عن جوانب قصوره ويحتاج تحسينات حقيقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُركّز الشركات عادة على خفض تكاليف إنتاج الحواسيب الموجهة للأعمال، لذلك تلجأ لاستخدام نفس المكوّنات عبر عدة طرازات لتقليل نفقات التطوير والتجميع.

وينطبق هذا الأسلوب على الحاسب الجديد ThinkPad T16 Gen 4، إذ تستخدم لينوفو نفس اللوحة الرئيسية في عدة موديلات أخرى، مثل ThinkPad P16s Gen 4، وكذلك النسخ الأصغر ThinkPad T14 Gen 6 وThinkPad P14s Gen 6.

وعند فتح ThinkPad T16 Gen 4، يظهر بوضوح وجود مساحات داخلية غير مستغلة، خصوصًا بجانب المروحة. ورغم أن الجهاز يأتي بمواصفات جيدة عمومًا مثل دعم تركيب شريحة اتصال، ووجود منفذي ذاكرة عشوائية من نوع SO-DIMM، ومنفذ واحد فقط لقرص SSD، إلا أن تصميم لوحة رئيسية مخصّصة لجهاز بقياس 16 بوصة كان سيوفّر مساحة كافية لإضافة منفذ SSD ثانٍ، بالإضافة إلى مروحة ثانية.

وكان من الممكن لهذا التغيير أن يرفع أداء المعالج، وأن يقلل في الوقت نفسه ضوضاء المروحة ودرجات الحرارة السطحية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 50 درجة مئوية في المنطقة الساخنة أسفل الجهاز.

ومن ناحية أخرى، يبرز موضوع جودة لوحة المفاتيح، خاصة وأن قاعدة الجهاز كبيرة وسميكة نسبيًا. ومن المعروف أن جودة لوحات مفاتيح لينوفو تراجعت خلال السنوات الأخيرة بسبب الاتجاه إلى تصميمات أنحف.

صحيح أن T16 يستفيد من صلابة قاعدته ويقدّم تجربة كتابة مريحة، لكن مقارنة بلوحة مفاتيح ThinkPad X1 Carbon G6 لعام 2018 ذات مشوار المفاتيح البالغ 1.8 مم، نجد أن تجربة الكتابة هنا أقل تميزًا.

فلوحة مفاتيح T16 الحالية تستخدم مشوار 1.5 مم مع أغطية مفاتيح مسطحة، وهي جزء من سياسة توحيد القطع بين الأجهزة. ونأمل أن تعود لينوفو للاهتمام بهذه النقطة في الإصدارات القادمة.

