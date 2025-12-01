كأس ألمانيا: بايرن لتخطي امتحان اونيون وليفركوزن لثأر سريع من دورتموند

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : يأمل بايرن ميونيخ أن يكون الفوز حليفه في المحاولة الثانية امام اونيون برلين عندما يلاقيه الأربعاء في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس المانيا في كرة القدم، في حين يصطدم بوروسيا دورتموند مجددا بباير ليفركوزن الثلاثاء بعد ثلاثة أيام على لقائهما في الدوري.

يُعد أونيون برلين الفريق الوحيد في ألمانيا الذي نجح في تفادي الخسارة امام العملاق البافاري هذا الموسم، بعدما أرغمه على التعادل 2 2 في المرحلة العاشرة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

عدا ذلك، راكم بايرن ميونيخ الانتصارات المحلية حيث يتصدر ترتيب الدوري بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه لايبزيغ بعد مرور 12 مرحلة.

لكن في حين يهيمن بايرن على لقب البوندسليغا، فلم يتنازل في آخر 13 موسما سوى لباير ليفركوزن في الموسم قبل الماضي (2023 2024)، يجد فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني صعوبة أكبر في مسابقة الكأس.

ويأمل النادي البافاري في فك النحس الذي يلازمه في عدم بلوغ دور الاربعة لمسابقة الكأس المحلية منذ فوزه بلقبه العشرين والأخير (رقم قياسي) في عام 2020، حيث خرج من الدور الثاني في مواسم 2020 2021، و2021 2022، و2023 2024، ومن ثمن النهائي في موسم 2024 2025، ومن ربع النهائي في موسم 2022 2023.

ويتسلح بايرن ببداية موسم شبه مثالية، بعدما حقق 18 انتصارا في 20 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل هزيمة واحدة فقط تعرّض لها الأسبوع الفائت أمام أرسنال الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا 1 3.

وفي العودة إلى المباراة السابقة بين بايرن واونيون، فكان الأول على وشك الخسارة لولا هدف مهاجمه الإنكليزي هاري كاين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا عن ضائع، وهما النقطتان الوحيدتان اللتان أهدرهما النادي البافاري في الدوري هذا الموسم (يملك 34 نقطة من اصل 36 ممكنة).

ويأمل بايرن في الحفاظ على ثبات المستوى، خصوصا أنه وجد نفسه متأخرا في النتيجة خلال مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات أمام أونيون برلين بالذات، فرايبورغ، أرسنال الانكليزي (في دوري ابطال اوروبا)، وسانت باولي.

من جهته، يدخل فريق العاصمة إلى المباراة ساعيا الى استعادة نغمة الفوز بعد سقوطه أمام ضيفه هايدنهايم 1 2 السبت في الدوري، حيث تجمّد رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

قمة مبكرة

وتتجه الأنظار الى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الذي يستضيف قمة مبكرة بين بوروسيا دورتموند وضيفه باير ليفركوزن.

وستكون المواجهة هي الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، بعد ان خرج الفريق "الاصفر والأسود" منتصرا من معقل ليفركوزن 2 1 السبت، متقدما على حساب الاخير إلى المركز الثالث في ترتيب البوندسليغا برصيد 25 نقطة مقابل 23 لبطل الموسم قبل الماضي.

وينشد فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مواصلة عروضه القوية إذ لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، لاسيما وأن مسابقة الكأس تُعد الامل الفعلي الأكبر للفريق بالخروج بلقب سيكون السادس في تاريخ النادي والاول منذ عام 2021.

في المقابل، سيطمح ليفركوزن الى ثأر سريع واستعادة نغمة الفوز، خصوصا أنه قبل مواجهة دورتموند الاخيرة، كان يعيش سلسلة من أربعة انتصارات متتالية من بينها فوزه اللافت على مانشستر سيتي الإنكليزي في عقر داره بملعب الاتحاد 2 0 ضمن المسابقة القارية المرموقة.

ويواجه شتوتغارت حامل اللقب مضيفه بوخوم من الدرجة الثانية في فرصة استثنائية لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.