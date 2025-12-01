تكنولوجيا: خدعة في Google Home تتيح تفعيل أصوات Gemini الجديدة فورًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مساعد Gemini for Home الصوتي في الوصول تدريجيًا نهاية أكتوبر، مع توفير محدود لبرنامج الوصول المبكر. ورغم أن الخدعة الجديدة لا تفعّل المساعد الجديد المعتمد على نماذج اللغة المتقدمة، إلا أنها تتيح تجربة الأصوات الجديدة الخاصة بـ Gemini فورًا.

انتشرت هذه الخدعة عبر Reddit من خلال المستخدم u/Siciliano777، وتعتمد ببساطة على إدخال رابط محدد في متصفح هاتفك سواء كان اندرويد أو iOS. يؤدي الرابط إلى فتح تطبيق Google Home وتفعيل عملية إعداد Gemini for Home:

googlehome://assistant/voice/setup

عند استخدام متصفح Chrome، يجب اختيار الخيار الثاني لأن الأول سيقوم فقط بعملية بحث. وإذا ظهر إشعار “Continue to Home?” فيجب الضغط على “Continue”.

يفتح الرابط تطبيق Google Home مباشرة ويبدأ خطوات الإعداد، حيث تعرض جوجل أمثلة للاستخدام تشمل:

توليد أفكار بطريقة احترافية للحصول على نصائح أو تعلم موضوعات جديدة

إنجاز المهام اليومية مثل التخطيط للوجبات أو المواعيد

التحكم في أجهزة المنزل أو متابعة النشاط المنزلي عبر Google Home Premium

بعد ذلك، تظهر شاشة “Upgrade” التي توضح أن تفعيل Gemini سيستبدل مساعد جوجل بشكل دائم، ويتعين على المستخدم الموافقة على عدة تنبيهات. ثم تظهر خطوة اختيار الصوت، حيث توفر جوجل عشرة أصوات طبيعية بإيقاع وطبقة واقعيين:

Amaryllis: صافية – طبقة صوت أعلى

Bloom: هادئة – طبقة متوسطة

Calathea: بلكنة أسترالية – طبقة أعلى

Croton: سلسة – طبقة أعمق

Fern: دافئة – طبقة أعلى

Magnolia: هادئة – طبقة أعمق

Oxalis: صافية – طبقة متوسطة

Pothos: تفاعلية – طبقة متوسطة

Violet: بلكنة بريطانية – طبقة متوسطة

Yarrow: دافئة – طبقة أعمق

ورغم تفعيل الأصوات الجديدة، فإن هذا لا يعني تشغيل مساعد Gemini الحقيقي. يمكن التأكد من ذلك بسؤال المساعد: “Hey Google, who are you؟” ليجيب: “I’m your Google Assistant.” كما ستظل إعدادات التطبيق تُظهر “Google Assistant” وليس “Gemini”.

وتبقى الأصوات الجديدة مجرد إضافة إلى مساعد جوجل الحالي. وإذا رغبت في تغيير الصوت، فيمكن ببساطة إعادة تشغيل الرابط:

googlehome://assistant/voice/setup

المصدر