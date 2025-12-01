تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 01-12-2025

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد الزوج بهذا الأداء على اختراق مستوى المقاومة المهم 4,225$، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.