تحديث توقع سعر الذهب اليوم 01-12-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة وتذبذبه قرب 99.35 إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 98.85, كذلك ثبات محور المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد لنبقى بانتظار تجميعه مجددا للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه للعائق المستقر عند 99.75 ليسهل مهمة وصوله للمحطات الإيجابية المستقرة قرب 100.05 و100.35 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.15 و 99.75

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم