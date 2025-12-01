الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 01-12-2025

2025-12-01 10:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد الزوج بهذا الأداء على اختراق مستوى المقاومة المهم 4,225$، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.

