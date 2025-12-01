تكنولوجيا: Slack يختبر ترقية ضخمة لـ Slackbot بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجري Slack حاليًا اختبار ترقية كبرى لتحويل Slackbot من أداة بسيطة للتذكيرات إلى مساعد ذكي متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التحديث ليمنح Slackbot قدرة على إنشاء خطط مخصّصة، وجمع معلومات من المحادثات والملفات، وتنفيذ عمليات بحث أكثر دقة وسلاسة داخل مساحة العمل.

ويؤكد روب سيمن، مدير المنتجات في Slack لدى Salesforce، أن الشركة أعادت بناء Slackbot بالكامل ليصبح “رفيقًا ذكيًا شخصيًا” بدلًا من كونه أداة محدودة الوظائف.

ويظهر المساعد الجديد على شكل أيقونة بجوار شريط البحث، حيث يفتح لوحة تتيح للمستخدم طرح أسئلة مباشرة مثل “ما أولوياتي اليوم؟” أو “هات آخر تحديثات المشروع”.

كما يضيف التحديث ميزة البحث باللغة الطبيعية، ليتمكن المستخدم من طلب معلومات بصياغة يومية مثل “هات المستند اللي شاركه جاي آخر اجتماع” أو “اعرض أحدث نسخة من خارطة الطريق”. كما يتكامل Slackbot مع Microsoft Outlook وGoogle Calendar لتنسيق المواعيد بسهولة.

ويواصل Slack دعم أدوات الذكاء الاصطناعي السابقة مثل تلخيص المحتوى وتبسيط المصطلحات، مع الحفاظ على وظائف Slackbot القديمة مثل الأوامر المخصّصة والتذكيرات.

وتعمل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل سحابة AWS الخاصة، حيث تؤكد Slack أن البيانات لا تغادر جدار الحماية ولا تُستخدم لتدريب أي نماذج.

ويخضع المساعد الجديد لاختبارات داخلية لدى 70 ألف موظف في Salesforce، على أن يتم توسيع التجربة لعملاء محددين قبل الإطلاق الواسع بنهاية العام.

المصدر