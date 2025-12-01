بطولة اسبانيا: صدارة برشلونة على المحك في صدامه مع أتلتيكو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : في صدام بين فريقين يمران بفترة رائعة في الدوري الإسباني لكرة القدم، يتواجه برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد الثلاثاء في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة وصدارته على المحك.

تصدر برشلونة الترتيب السبت بفوزه على ألافيس 3 1 بفضل ثنائية لداني أولمو، ثم تمسك بها الأحد بعد تعثر غريمه ريال مدريد أمام مضيفه الكاتالوني جيرونا 1 1.

تم تقديم هذه المواجهة من المرحلة التاسعة عشرة، على غرار مباراة الأربعاء بين ريال ومضيفه أتلتيك بلباو، بسبب ارتباط الفرق الأربعة بالكأس السوبر المقررة في السعودية بين 7 و11 كانون الثاني/يناير.

يدخل برشلونة مواجهته مع أتلتيكو وهو أمام ريال بفارق نقطة، فيما يتقدم على ضيفه أتلتيكو بفارق ثلاث نقاط فقط، ما يعني أن فوز الأخير سيجعله على المسافة ذاتها من النادي الكاتالوني وسيمنح ريال فرصة اعتلاء الصدارة في حال تعادله أو فوزه الأربعاء في الباسك.

13 مباراة من دون هزيمة

ولن تكون المواجهة سهلة على الإطلاق ضد أتلتيكو، إذ أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قادم من ستة انتصارات متتالية وثمانية في آخر تسع مباريات ومن دون هزيمة في 13 تواليا وتحديدا منذ المرحلة الافتتاحية أمام إسبانيول (1 2).

وبدوره، حقق برشلونة أربعة انتصارات متتالية وكان فوزه السبت على ألافيس أفضل رد فعل بعد الهزيمة الثقيلة في دوري أبطال أوروبا على أرض تشلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة.

بعد الفوز على ألافيس، بدا المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك منزعجا وجلس طويلا قبل أن يتقدم منه لاعبه البرازيلي رافينيا، العائد من الإصابة، ليتحدث معه.

وكشف رافينيا ما جرى، قائلة لمنصة "دازون" للبث التدفقي "يشعر (فليك) أن الفريق لا يقدم أفضل مستوياته وأنا أوافقه الرأي. يجب علينا أن نتحسن كثيرا، لكني أشعر رغم ذلك بأن الأمر الأهم اليوم (السبت) هو أن نخرج منتصرين".

ورأى فليك أن فريقه خسر الكرة كثيرا، لكنه كان سعيدا في النهاية بالنتيجة والأهم من ذلك عودة رافينيا ونجم وسطه بيدري في الوقت المناسب لمواجهة أتلتيكو.

وقال الألماني "أنا سعيد حقا بعودتهما. أنا سعيد لفوزنا بالنقاط الثلاث وهذا الأمر الأهم اليوم (السبت)".

وسيكون على دفاع برشلونة التعامل الثلاثاء مع تهديد النروجي ألكسندر سورلوث الذي سجل ثنائية الفوز السبت على ريال أوفييدو.

وتحدث سيميوني عن لاعبه النروجي، قائلا "لا يهم إن كانت (مشاركته) 15، 20، 60 أو 90 دقيقة. إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا لأنه يتمتع بخصائص لا يملكها أي لاعب آخر في الفريق".

"فرصة" لريال "من أجل العودة"

وفي الباسك، يسعى ريال إلى وقف نزيف النقاط وتعويض تعثره الأحد أمام مضيفه جيرونا 1 1 حين يتواجه مع مضيفه بلباو الثامن.

وكان تعادل الأحد الثالث تواليا لفريق المدرب شابي ألونسو في الدوري، ما كلفه التنازل عن الصدارة.

يعود ريال إلى الملعب الذي سقط فيه قبل عام 1 2، محاولا العودة إلى سكة الانتصارات وفق ما شدد مدربه ألونسو بالقول الأحد "إنها فرصة للعودة إلى سكة الانتصارات خارج ديارنا. النقاط هي كما هي، وما زلنا ننافس بقوة. سيكون الموسم طويلا جدا مع تقارب كبير في الترتيب العام للمسابقة".

ورأى أنه "سيكون هناك تقلبات كثيرة. نراهن على النقاط الثلاث، ومباراة بلباو لحظة مناسبة لتحقيق الفوز. نحتاج إلى الفوز ونريده. بعد مباراة اليوم (الأحد)، سنحاول تقديم أداء أفضل".

وعما ينقص الفريق، أجاب ألونسو "خلال الموسم تمرّ الفرق بمراحل مختلفة. كانت هناك مراحل، لاسيما في البداية، لعبنا فيها باستمرارية. وفي المباريات الأخيرة نقدم في الشوط الثاني أداءً أفضل من الشوط الأول ونتمكّن من قلب الطاولة على المنافسين".

وتابع "أظهر الفريق رغبة كبيرة في تعويض التخلف 0 1. حصلنا على 3 أو 4 فرص واضحة جدا لتسجيل الهدف الثاني والفوز. علينا مواصلة اللعب على المستوى الذي يتطلبه ريال مدريد، والموسم طويل جداً".