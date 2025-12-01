سعر سهم Palantir (PLTR) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 01-12-2025

انخفض بشكل طفيف سعر سهم Merck & Company, Inc. (MRK) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 105.00$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، كما يحاول السهم أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 105.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 111.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد