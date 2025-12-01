سعر سهم Merck (MRK) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 01-12-2025

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-01 11:46AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض بشكل طفيف سعر سهم Merck & Company, Inc. (MRK) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 105.00$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، كما يحاول السهم أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 105.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 111.60$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد