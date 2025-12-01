سبوتيفاي (SPOT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 01-12-2025

مدد سهم انترناشيونال بيبر International Paper Company (IP) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما بقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي بدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 39.50$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 35.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط