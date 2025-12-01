توقع صادم من المحلل “بيتر برانت”: سعر البيتكوين قد يهبط إلى مستوى 40 ألف دولار؟

قدّم المتداول الأسطوري “بيتر برانت”، صاحب الخبرة الممتدة لأكثر من خمسة عقود في أسواق المال، توقع صادم للسوق يشير إلى إمكانية هبوط سعر البيتكوين إلى 40 ألف دولار.

يأتي ذلك في وقت تتحرك فيه العملة ضمن نطاق متذبذب بين 86,000 و93,000 دولار، بينما لم تتمكن حتى الآن من تجاوز مستويات المقاومة الحاسمة عند 93,000 دولار مع افتتاح ديسمبر.

اعتمد “برانت” في تحليله على القناة السعرية طويلة المدى التي — بحسب قوله — رسمت ملامح جميع دورات البيتكوين منذ عام 2013.

ويوضح أن العملة هذا العام لم تصل إلى الحد العلوي من القناة، وهو أمر تكرر سابقا وانتهى دائما بتراجع السعر إلى الحد السفلي.

هذا النطاق يبدأ حاليا من مستويات أقل من 70,000 دولار ويمتد إلى منتصف منطقة 40,000 دولار، ما يجعل هذا الهبوط بالنسبة له هدف واقعي وليس رقم صادم.

وجاء هذا التحليل بالتزامن مع هبوط حاد للبيتكوين من نحو 92,000 إلى مستويات 86,000 دولار، لتفقد العملة معظم المكاسب التي بنتها بداية الأسبوع.

ويضيف “برانت” أن هذا النوع من الحركة عادة ما يحدث عندما يفقد المشترون السيطرة قرب مستويات مفصلية.

ومع عدم قدرة السعر على استعادة مستوى 93,000 دولار على الإطار الشهري، ينتقل النمط من اتجاه صحي إلى اتجاه معرض للخطر.

وفي ردّه على من شكك في توقعه، ذكّر “برانت” بأنه يعتمد على النموذج نفسه منذ أكثر من 10 سنوات — وهو النموذج الذي رصد جميع القمم الكبرى وجميع التصحيحات الحادة خلال الدورات السابقة.

ووفق هذا النموذج، إذا فشلت البيتكوين في بلوغ الحد العلوي للقناة، فإنها غالبا ما تتجه لزيارة الحد السفلي، ما يجعل منطقة 40,000 دولار جزء طبيعي من مسار السعر، وليس سيناريو كارثي.

ويعتقد “برانت” أن الهبوط الأخير، إلى جانب غياب الإغلاق الشهري الإيجابي وضعف هيكل الحركة، كلها مؤشرات تتماشى مع توقعه.

ويؤكد أن الرسم البياني لا يتنبأ بانهيار شامل، بل يشير ببساطة إلى أن نطاق 40,000 دولار يظل نقطة منطقية ضمن الدورة الحالية في حال لم تصمد المستويات الحالية.

