وداعًا للحجز والترحيل التقليدي.. الجوازات السعودية تعلن عن آلية جديدة للتعامل مع الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل

أعلنت الجوازات السعودية عن آلية جديدة للتعامل مع الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، وذلك من خلال إطلاق منصة "الترحيل الذاتي"، التي تعد إحدى برامج التحول الرقمي في المملكة، وبعد إطلاق هذه المنصة لن يكون هناك أي حجز أو سجن لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وسيتم إنهاء إجراءات ترحيلهم فورًا عبر منصة الترحيل الذاتي.

منصة الترحيل الذاتي وآلية عملها.. الجوازات السعودية توضح

نظام التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية، حاليًا يعتبر نظام تقليدي، حيث يتم خلاله ضبط المخالف ثم ايداعه الحجز لفترة معينة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، ثم ترحيله إلى بلده، وعادة ما تستغرق هذه العملية عدة أيام قد تصل إلى شهر كامل، وهو ما يكلف الحكومة السعودية أعباء مالية واقتصادية، وأيضًا صحية، أما منصة "الترحيل الذاتي" فسوف تكون آلية عملها مختلفة تمامًا، حيث سيتم منح المخالف حرية الدخول على المنصة وإنهاء إجراءاته ثم التوجه إلى المنفذ الذي يريد السفر من خلاله، وفقًا لتصريحات مدير عام الجوازات الذي أوضح أيضًا إن المنصة سيتم اطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة بعد اكتمال الجوانب الفنية والأمنية والتقنية فيها.

أهمية إطلاق منصة الترحيل الذاتي

إطلاق منصة الترحيل الذاتي، يأتي ضمن خطة التحول الرقمي في السعودية، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتحويل التعاملات الحكومية من المكاتب إلى المنصات الإلكترونية، وسوف تساهم منصة الترحيل الذاتي في سرعة إنهاء إجراءات ترحيل المخالفين، والتخلص من الأعباء المالية والاقتصادية والصحية التي كانت تتحملها الحكومة السعودية عند حجز المخالفين وإنهاء إجراءات ترحيلهم ببطء شديد قد يستغرق أكثر من 30 يومًا.

وقد أوضح التقرير الصحافي الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، أن إجمالي المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، يبلغ عددهم 31826 وافدًا مخالفًا، بينهم 30151 رجلًا، و 1675 إمرأة، ومع إطلاق منصة الترحيل الذاتي لن يكون هذا العدد من المخالفين موجودين بانتظار تنفيذ الإجراءات الأنظمة، لأن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بشكل فوري عبر المنصة دون الحاجة لإدخال المخالف إلى الحجز.

متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية

تسعى الحكومة السعودية إلى توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخالفين، وقد تم إطلاق حملة "وطن بلا مخالف" في منتصف عام 2017، ولا زالت الحملة مستمرة حتى اليوم، حيث تقوم الأجهزة الأمنية المشتركة بتنفيذ حملات ميدانية بشكل دوري لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، وقد أسفرت الحملات الميدانية عن ضبط الكثير من المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

وقد بلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا خلال الفترة من 1 /5/ 1447، إلى 7/ 5/ 1447، في كافة مناطق المملكة، 21651 مخالفًا، بينهم 12745 مخالفًا لنظام الإقامة، و 4577 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 4329 مخالفًا لنظام العمل. كما تم ضبط 1689 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، بينهم 46% من الجنسية اليمنية، و 53% من الجنسية الإثيوبية، و 1% من جنسيات أخرى.