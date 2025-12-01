- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الأندلس (4320) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 01-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-01 00:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم شركة أسواق عبد الله العثيم (4001) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيل ثبات مستوى المقاومة 7.17 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 6.40 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط
