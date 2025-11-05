الأرض تنفجر بالنفط تحت دولة عربية فقيرة.. معجزة سماوية ستغير خريطة الثروات النفطية العالمية وتزيح السعودية عن الصدارة

شهدت دولة العراق خلال الفترة الأخيرة عدد من الاكتشافات النفطية والغازية، أبرزها الاستكشاف في المنطقة رقم 7 في محافظة الديوانية، حيث كشفت النتائج الأولية لأعمال الاستكشاف أن هذه المنطقة تعتبر بمثابة بحيرة نفط عملاقة، وتحتوي على كميات ضخمة من احتياطيات النفط، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في رفع احتياطيات النفط في العراق وزيادة الإنتاج اليومي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، والوضع المعيشي للمواطن العراقي.

أعلنت مصادر متخصصة أن العراق على وشك تحقيق اكتشاف نفطي ضخم قد يغير خارطة الثروات النفطية في العالم، وأوضحت أن الاكتشاف الجديد يعد الأكبر في تاريخ البلاد وقد يكون نقطة تحول كبرى في تاريخ العراق وينقلها إلى مصاف العالمية.

وقالت تقارير متخصصة أن شركة نفط الوسط العراقية، المختصة بالتنقيب عن النفط والغاز، وقعت اتفاقية تعاون مع شركة “سينوك” الصينية (CNOOC)، إحدى عمالقة الطاقة العالمية، للتنقيب والتطوير والإنتاج لمنطقة الاستكشاف رقم 7 والتي تمتد عبر عدة محافظات عراقية، منها الديوانية، وبابل، وواسط، والنجف، والمثنى بالقرب من حقلي الغراف والناصرية.

وتبلغ مساحة منطقة الاستكشاف نحو 6,300 كيلومتر مربع، وهي منطقة خصبة لم تشهد أي عمليات حفر واستكشاف سابقة ولا يوجد فيها أي آبار محفورة، وهو ما يجعلها مرشّحة لتكون واحدة من اكتشافات النفط في العراق خلال الفترة المقبلة.

أهمية الاكتشاف الجديد وتأثيره على الاقتصاد العراقي

يتوقع خبراء بالشأن النفطي أن المنطقة الاستكشافية رقم 7، تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط الخام والمكثفات، ومن شأنها أن تعزز من مكانة العراق في قائمة الكبرى الدول المنتجة للنفط والمؤثرة في سوق الطاقة العالمية، وترفع الاقتصاد العراقي إلى مستويات غير مسبوقة، وتسهم في تحسين البنية التحتية، وهو ما سينعكس على الوضع المعيشي للشعب العراقي.

ولكن رغم التفاؤل بهذا الاكتشاف، إلا أن الإستفادة منه تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وتعاونًا دوليًا فعالًا، بالإضافة إلى أن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد يعد من الأمور الأساسية للاستفادة من هذا الاكتشاف، وفقًا لخبراء في الشأن النفطي.

الاحتياطيات النفطية في العراق وحجم الإنتاج اليومي

تعتبر العراق من أبرز الدول المنتجة للنفط، ويمتلك العراق أكثر من 145.019 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، ويحتل المرتبة الخامسة عالميا، ويمثل نحو 12% من إجمالي احتياطيات منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، واحتياطي النفط العالمي البالغ أكثر من 1.650 تريليون برميل.

ويبلغ حجم الإنتاج اليومي حاليًا 4 ملايين برميل يوميًا، وتسعى الحكومة العراقية إلى زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إلى 6 ملايين برميل يوميًا.