الخارجية السعودية دانت الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن: لتصدٍّ دولي للانتهاكات لسيادة سوريا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها "للاعتداء السّافر الّذي قامت به قوّات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق في سوريا"، مؤكّدةً رفضها التام "للانتهاكات الإسرائيليّة كافّة على الأراضي السّوريّة، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها الشّقيق".
وجدّدت في بيان، مطالبتها المجتمع الدولي وخاصّةً الدّول دائمة العضويّة في مجلس الأمن بـ"التصدّي للانتهاكات الإسرائيليّة المتكرّرة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيليّة الإجراميّة بحق السّكان في القرى والمناطق الحدوديّة السّوريّة". وطالبت بـ"تطبيق القرارات والقوانين الدّوليّة ذات الصّلة كافّة، بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها".
