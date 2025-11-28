دونالد ترامب أعلن إلغاء كافة الأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه بايدن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، أنه "أُلغي جميع الأوامر التنفيذية والوثائق التي تم توقيعها بالقلم الآلي في عهد الرئيس السابق جو بايدن".

