اليابان | الضريبة الصامتة للسرطان: كيف يخفض التشخيص دخل اليابانيين؟

على الرغم من أن فرص البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان تحسّنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أن المرض لا يزال يترك أثرًا ماليًا ملموسًا على المرضى، إذ غالبًا ما ينخفض دخلهم بشكل حاد نتيجة توقف العمل أو تقليص ساعات العمل، ما يجعل التحديات الاقتصادية جزءًا لا يتجزأ من رحلة التعافي.

انخفاض الدخل بعد تشخيص السرطان

أجرت شركة تأمين لايف نت (Lifenet Insurance) استطلاعًا في اليابان حول موضوع «السرطان والمال» خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب 2025، وجمعت إجابات من 719 شخصًا كانوا موظفين وقت تشخيص إصابتهم بالسرطان.

أظهرت النتائج أن متوسط الدخل السنوي انخفض بنسبة حوالي 20% بعد التشخيص، من حوالي 4.82 مليون ين قبل الإصابة إلى 3.88 مليون ين بعد الإصابة. وهذه النسبة تقريبًا نفسها التي سُجلت في استطلاعات مماثلة أُجريت في عامي 2017 و2020.

كانت الأسباب الرئيسية لانخفاض الدخل هي الحاجة إلى ”إجازة“ (ذكرها 50% من المشاركين في الاستطلاع)، يليها ”تقليل عبء العمل“ (42%)، ثم ”ترك العمل“ (23%). في بعض الحالات، انخفض الدخل بسبب نقل العمل، مثل النقل المفاجئ بعد العلاج، كما في حالة موظف بدوام كامل في الأربعينيات من عمره.

كانت الطريقة الأكثر شيوعًا للتعويض عن انخفاض الدخل هي ”الاستفادة من المدخرات“ (62٪)، تليها ”تقليل نفقات المعيشة“ و”الاستفادة من برنامج المساعدة العامة“.

كان البرنامج الأكثر استخدامًا، والذي ذكره 74% من المشاركين في الاستطلاع، هو برنامج ”استحقاقات النفقات الطبية عالية التكلفة“، الذي يُغطي التكاليف الطبية التي تتجاوز الحد الأقصى للنفقات الشخصية للفرد. يليه برنامج ”شهادة الموافقة على طلب حد الدفع“، الذي استخدمه 56% من المشاركين، والذي يُتيح دفع ما لا يتجاوز الحد الأقصى للنفقات الشخصية في المرافق الطبية.

مع ذلك، لم يكن الاعتماد على المساعدات العامة وحدها كافيًا للكثيرين، حيث قال 39% من المشاركين إن هذه المساعدة ”غير كافية إطلاقًا“ أو ”غير كافية نوعًا ما“. وبينما كان 85% من المشاركين يعتمدون على تأمين صحي خاص، أفاد 20% منهم أنهم لم يتمكنوا من الحصول على المزايا لسبب أو لآخر، مثل ”عدم تغطية العلاج في العيادات الخارجية“.

بما أن الوقت قد فات للنظر في مثل هذه الأمور بعد المرض، فمن المهم مراجعة التغطية التأمينية أثناء التمتع بصحة جيدة.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)