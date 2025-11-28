الداو جونز يغلق على ارتفاع محققاً سابع مكاسبه الشهرية على التوالي

شهدت عقود خام برنت الآجلة استقرارًا يوم الجمعة، في حين ارتفعت العقود الأميركية للخام، مع استمرار المحادثات المديدة بشأن السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما أبقى المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، فيما يراقب المتعاملون اجتماع أوبك+ يوم الأحد للحصول على مؤشرات حول تغييرات محتملة في الإنتاج.

استؤنفت تداولات خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعد توقفها بسبب عطل في أنظمة تشغيل بورصة CME Group، والذي نُسب إلى مشكلة في التبريد بمراكز بيانات CyrusOne. بينما يتم تداول خام برنت على منصة Intercontinental Exchange (ICE).

سجلت عقود خام برنت لشهر يناير، والتي تنتهي صلاحيتها يوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا بمقدار 7 سنتات أو 0.11% عند 63.41 دولارًا للبرميل. في المقابل، تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 59.56 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 91 سنتًا أو 1.955% مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. ولم يتم تسوية العقود يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا العقدين لتسجيل رابع خسارة شهرية متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر منذ 2023، مع تأثير توقعات زيادة المعروض العالمي على الأسعار، على الرغم من ارتفاعهما بأكثر من 1% خلال الأسبوع.

وأشار المحلل يانيف شاه من ريستاد إلى أن قوة هوامش أرباح تكرير الوقود دعمت الطلب على الخام في بعض المناطق، لكن التأثير السلبي المتوقع لفائض النفط يضغط على الأسعار.

وأظهر استطلاع شمل 35 اقتصاديًا ومحللاً أجرته رويترز، توقعاتهم بأن يسجل خام برنت متوسط 62.23 دولارًا للبرميل في 2026، انخفاضًا عن توقعات أكتوبر البالغة 63.15 دولارًا. وكان الخام القياسي قد سجل متوسط 68.80 دولارًا للبرميل حتى الآن في 2025، وفق بيانات LSEG.

دفعت إشارات قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا أسعار النفط للانخفاض بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنها تعافت على مدى الجلسات الثلاث الماضية مع استمرار المفاوضات.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في BOK Financial في مذكرة يوم الجمعة:

"كانت العقود الآجلة تتوقع نوعًا من اتفاق السلام، ما أبقى الضغط على الأسعار. ومع ذلك، القليل معروف في الوقت الحالي، وعدم التوصل إلى اتفاق سيعني على الأرجح فرض عقوبات أشد على صادرات النفط الروسية."

ويتوقع أن تترك أوبك+ مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعها يوم الأحد، كما ستتفق على آلية لتقييم الحد الأقصى لإنتاج الأعضاء، وفقًا لما ذكره مصدران من المجموعة ومصدر مطلع على محادثاتها لوكالة رويترز.

ويتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر خامها لشهر يناير للمشترين الآسيويين للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات، تحت ضغط وفرة المعروض وتوقعات الفائض، بحسب ما أفادت مصادر لرويترز يوم الجمعة.