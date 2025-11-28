رئيسة تنزانيا تؤكد اعتزازها بمتانة العلاقات السعودية ببلادها

أكدت رئيسة تنزانيا الدكتورة سامية حسن اعتزازها بالعلاقات المتينة التي تجمع جمهورية تنزانيا بالمملكة العربية السعودية معربة عن تقديرها الكبير لما تقدمه المملكة من دعم وتعاون على المستويات الدينية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية موضحة حرصها على الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأكثر شمولاً.

نقل ذلك مفتي جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتور الشيخ أبو بكر بن زبير بن علي لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عقب توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية تنزانيا المتحدة والتي جرى توقيعها اليوم بمحافظة جدة.

ورفع المفتي تحيات وسلام رئيسة الجمهورية الدكتورة سامية حسن إلى القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ودعم العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل امتدادًا لتاريخ المملكة حكومةً وشعبًا في نصرة قضايا المسلمين وخدمتهم.

وثمّن جهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكافة القائمين على برامج وأنشطة الوزارة، لما يبذلونه من عمل نوعي في دعم العمل الإسلامي ونشر المنهج الوسطي المعتدل، وتمكين البرامج والمبادرات الموجّهة لمسلمي تنزانيا، مشيرًا إلى أن لهذه الجهود أثرًا واضحًا وملموسًا في تعزيز الوعي الديني وترسيخ قيم الاعتدال في المجتمع التنزاني.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يعكس رؤية مشتركة ورسالة موحدة تقوم على تعزيز الشراكة في نشر الوسطية، وتطوير الكفاءات، وتنفيذ البرامج والمناشط التي تخدم المسلمين وتسهم في تحقيق تطلعاتهم.

وأكد التزام الجانب التنزاني بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما يحقق أهدافها، ويعزز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التنسيق والتكامل.