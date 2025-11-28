الشرع: أتفهم مطالب الناس المحقة في الساحل لكن بعضها مسيس

شدد الرئيس السوري ​أحمد الشرع​، على أن "مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد غير قابلة للتجزئة"، مشيرا إلى أنه يتفهم مطالب الناس "المحقة" في الساحل السوري، "لكن بعضها مسيس".

وأكد الشرع على أن "الجغرافيا السورية تعيش على بعضها ويستحيل أن تكون للساحل سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن البقية".

جاءت تصريحات الرئيس السوري خلال مشاركته عبر ٬"الفيديو" باجتماع موسع ضم فعاليات شعبية ورسمية في محافظة اللاذقية.

وأضاف أن "الفيدرالية هي إدارة محلية والقوانين الحالية قريبة من هذا الطرح"، وأشار إلى أن "أصحاب المصالح الضيقة الذين يطالبون بالانفصال والفيدرالية يحملون جهلا سياسيا".

وأكد الرئيس السوري على "أهمية تفعيل لجان الأحياء، والاستماع للمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد"، وأعرب عن تقديره لوعي أبناء اللاذقية وتكاتفهم، وأشاد بحرصهم على الوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن وفق ما نشرت صفحة محافظة اللاذقية على معرفاتها الرسمية.

في وقت لاحق، وجّه الشرع رسالة تهنئة إلى الشعب السوري لمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق عملية "ردع العدوان" التي أدت إلى سقوط النظام السوري السابق، معتبرا أنها مثّلت نقطة تحوّل مفصلية في مسار "معركة تحرير سوريا بالكامل، التي استهدفت "إسقاط النظام المجرم بكل أركانه"، كما نقلت وكالة الانباء السورية "سانا".

ودعا الشرع "جميع أطياف الشعب السوري بمختلف فئاته ومكوّناته إلى النزول إلى الساحات والميادين للاحتفال بهذه المناسبة، والتعبير عن فرحتهم، وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وصون سلامة التراب السوري".