أسامة سعد بحث مع وفد من حماس أوضاع المخيمات الفلسطينية واستقبل والأمين العام للحزب الشيوعي

استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، وفدًا من حركة "​حماس​"، في مكتبه في مدينة صيدا، في حضور وفد من قيادات الحركة، حيث خصِّص اللقاء للبحث في مستجدات الشأن الفلسطيني العام، وبخاصة التطورات المتسارعة في قطاع غزة، إضافة إلى أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.

وخلال الاجتماع، عرض وفد "حماس" لقراءة الحركة للتطورات الحالية في غزة، مؤكّدين "صمود الشعب الفلسطيني وضرورة توفير كل أشكال الدعم والإسناد له".

كما وشدّد الوفد على أهمية حماية المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتعاون المشترك مع القوى والأحزاب اللبنانية لضمان أمنها والحفاظ على استقرارها الاجتماعي.

وأكّد النائب أسامة سعد من جهته، موقف التنظيم الشعبي الثابت إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، مشيرًا إلى أن "قضية فلسطين تبقى قضية مركزية وأنّ ما يتعرض له القطاع يستدعي أوسع تضامن عربي ودولي".

كما وشدّد سعد على أهمية التنسيق الدائم بين القوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية لضمان أمن المخيمات وحماية سكانها من أي محاولات للعبث بأمنها.

واختُتم اللقاء بتأكيد "مواصلة التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة، وضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية وترسيخ الاستقرار داخل المخيمات بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وكذلك استقبل النائب أسامة سعد، وفدًا من "الحزب الشيوعي اللبناني"، برئاسة الأمين العام حنّا غريب.

وتمّ خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع تأكيد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الوطنية، وبخاصة الاحتلال الصهيوني واعتداءاته، إضافة إلى ضرورة دعم حقوق المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.