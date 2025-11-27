عيسى الخوري زار بلدية كفرحزير والمقالع وأكد تمسكه بسلامة الناس وعزى بضحايا حريق معمل "هوا تشيكن"

طمأن ​وزير الصناعة​ جو عيسى الخوري أهالي الكورة وبلدة ​كفرحزير​ خصوصا، إلى رفضه "شخصيا كما الحكومة، أن تتحول الكسارات ومعامل الاسمنت إلى مسبب لأي ضرر بيئي وصحي واجتماعي"، مشيرا إلى أن "بناء الاقتصاد وتكبير حجمه لا يتم بالتغاضي عن الاضرار البيئية أو الصحية التي يمكن التسبب بها".

وأكد وزير الصناعة خلال زيارته بلدية كفرحزير والمقالع التابعة لمعامل الاسمنت ولقائه رئيس البلدية ابراهيم أسعد جحا والأعضاء، تشدده في هذه المسألة، وتمسكه ب"سلامة الناس أولا، كوننا مؤمنين بأن لأهالي اي بلدة الكلمة الاولى في اي موضوع يطال حياتهم اليومية وصحتهم".

وذكر بأن "وزارتي الصناعة والبيئة هما المرجعية في ملف المقالع التابعة لمعامل الاسمنت، وتم تكليف لجنة تضم وزارات الصناعة والبيئة والداخلية بالاضافة الى اتحاد بلديات الكورة بالمتابعة، على أن يطلب من بلدية كفرحزير الوجود كمراقب وابداء الرأي من اجل اتخاذ توصية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".

وكان عيسى الخوري قدم تعازيه إلى عائلات الضحايا الثلاث الذين سقطوا في حريق معمل "هوا تشيكن". وزار المعمل في انفه، بحضور النائب فادي كرم، والتقى رئيسه جلال الهوا والادارة، معتبرا الحادث بمثابة "إنذار إلى جميع أصحاب المؤسسات الصناعية المدعوين إلى التشدد في المراقبة الذاتية على السلامة العامة داخل المعمل وفي محيطه، لتفادي وقوع الكوارث"، مؤكدا "قيام وزارة الصناعة بمراقبتها الدورية على المصانع وتوجيه التعليمات بتبني الارشادات الضرورية والواجبة للأمان و​سلامة العمال​".

كذلك، اشار الى "التزام مصنع هوا تشيكن بالمساعدة على تأمين مركز دائم للدفاع المدني في بلدة انفه التي تضم عددا كبيرا من المعامل".

واعتبر "الضحايا الثلاث بمثابة أبطال عملوا على انقاذ رفاقهم ولم يستطيعوا انقاذ أنفسهم، وهذه هي قمة التضحية في سبيل الآخرين".