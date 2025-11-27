الاقتصاد

سعر الفضة يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 27-11-2025

2025-11-27 02:35AM UTC

2025-11-27 02:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 0.6525، تلك المقاومة التي تمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 0.6628 إلى 0.2422)، ليتخطى بذلك مستهدفنا السعري الأخير والذي كنا حددناه بتحليلاتنا السابقة عند سعر 0.6515، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

