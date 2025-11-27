سعر الفضة يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 27-11-2025

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 0.6525، تلك المقاومة التي تمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 0.6628 إلى 0.2422)، ليتخطى بذلك مستهدفنا السعري الأخير والذي كنا حددناه بتحليلاتنا السابقة عند سعر 0.6515، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.