سعر سهم أسمنت الجنوبية (3050) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 27-11-2025

انخفض سعر سهم أسمنت المنطقة الجنوبية (3050) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء انخفاض السهم الأخير بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى انعدام أي زخم إيجابي حول السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 24.40 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 22.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط