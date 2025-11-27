ميديكلينيك تطلق تطبيقاً جديداً يمهد لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية الرقمية في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت ميديكلينيك الشرق الأوسط عن الإطلاق الرسمي لتطبيق ميديكلينيك الجديد، وهو منصة رقمية معاد تصميمها بالكامل لتكون رفيق رعاية حقيقياً يدعم المرضى في كل خطوة من رحلتهم الصحية. التطبيق لا يمثل مجرد تطوير تقني، بل يشكل نقلة نوعية تجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وترابطاً وتخصيصاً، مما يضع الرعاية في متناول يد المستخدم وفي راحة منزله.



يوفر التطبيق تجربة حديثة وشاملة تجمع بين حجز المواعيد، والاستشارات عن بُعد، والوصول إلى السجلات الطبية، والخطط العلاجية المخصصة، والتحقق الآمن، ضمن منظومة واحدة سلسة وسهلة الاستخدام. ويمثل هذا الإطلاق خطوة كبيرة في مسيرة التحول الرقمي لميديكلينيك، حيث يتم استبدال الأنظمة القديمة بمنصة موحدة تركز على البساطة والسرعة وتمكين المريض.

منذ اللحظة الأولى، يشعر المستخدم بأن التجربة أصبحت أكثر سلاسة. تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass يستغرق أقل من 30 ثانية، مما يتيح وصولاً فورياً وآمناً للخدمات. ويمكن للمريض الانتقال مباشرة إلى احتياجاته، سواء كان ذلك لحجز موعد، أو مراجعة ملفه الطبي، أو التواصل الفوري مع الطبيب.



أحد أبرز التطورات هو توسيع نطاق الرعاية الافتراضية. فبالإضافة إلى مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية، أصبح التطبيق يدعم الاستشارات الفورية عبر الدردشة، مما يمنح المريض قناة مباشرة للحصول على المشورة الطبية دون الحاجة إلى حجز مسبق، وهي خطوة تعزز مفهوم الرعاية أثناء التنقل.

كما يقدم التطبيق خاصية الربط الأسري الآمن التي تمكن الوالدين ومقدمي الرعاية من إدارة المواعيد، والاطلاع على السجلات الطبية، ومتابعة الرحلة الصحية للأطفال أو أفراد الأسرة ضمن بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.

ولتعزيز استمرارية الرعاية، يوفر التطبيق خطط رعاية شخصية تشمل التثقيف الصحي الرقمي والمتابعة المنظمة، مما يجعل التطبيق شريكاً صحياً دائماً بدلاً من منصة لحجز المواعيد فقط.



وقالت سارة العوم، الرئيس التنفيذي التجاري لميديكلينيك الشرق الأوسط: "يعكس تطبيق ميديكلينيك الجديد رؤيتنا في أن نكون الجهة الرائدة في المنطقة في تقديم الرعاية الصحية بالنهج الرقمي أولاً. يمثل هذا الإطلاق أكثر من مجرد تقديم منصة جديدة، فهو يعكس تحولاً جوهرياً في تجربة المريض مع الرعاية الصحية. نحن نجمع بين الابتكار والتميز الطبي وسهولة الوصول، لنبني نموذجاً أكثر ذكاءً وترابطاً وإنسانية في تقديم الرعاية."

وقال أحمد عوضة، مدير الابتكار والصحة الرقمية: "سيتحول تطبيق ميديكلينيك الجديد إلى بوابتنا الرقمية الأولى التي ستعيد تشكيل طريقة حصول المرضى على الرعاية. وسيصبح التطبيق منصة موحدة تتيح شراكات جديدة وخدمات أكثر ذكاءً ورحلات صحية مخصصة عبر منظومة ميديكلينيك بأكملها".

ومع مواصلة دولة الإمارات تعزيز منظومتها الصحية الرقمية، تؤكد ميديكلينيك من خلال هذا الاستثمار التزامها بقيادة مستقبل الرعاية نحو نموذج أكثر ذكاءً وتكاملاً يضع المريض في قلب التجربة. التطبيق متوفر الآن على متجري آبل وجوجل بلاي، ليقدم طريقة عصرية ومتكاملة لإدارة الصحة والرعاية.

