«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكرم ألفي، أحمد شعبان (القاهرة)

في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرتها الإعلامية المتميزة، تُوّجت «الاتحاد» بجائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة لعام 2025، وذلك خلال الدورة الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أمس، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وفازت «الاتحاد» بجائزة أفضل تحقيق استقصائي، بعنوان «الشباب العربي والإعلام الجديد.. دور مُلهم في توظيف منصات التواصل»، من إعداد الزميل هزاع أبوالريش، وتسلّمت الجائزة نيابة عنه سمية آل علي، من مجلس الإمارات للإعلام.

هزاع أبوالريش

وشدّد خبراء إعلام ودبلوماسيون ومحللون سياسيون على أن فوز صحيفة «الاتحاد» بجائزة التميز الإعلامي لعام 2025، التي ترعاها جامعة الدول العربية، يُمثّل محطة مهنية مرموقة في تاريخ الصحيفة، وتكريماً مستحقاً لدورها في تبنّي القضايا العربية والدولية، وتقديم محتوى رصين يواكب تطورات المشهد الإعلامي ويعكس صوت المواطن العربي وقضاياه.

وأوضحوا، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الجائزة تأتي تتويجاً لمسيرة طويلة بدأت منذ انطلاق الصحيفة في 20 أكتوبر عام 1969 من القرن الماضي، وتميّزت خلالها بالتطور المستمر، والتوسع في التأثير، والالتزام بالموضوعية، واحترام عقل القارئ، وتقديم معالجة صحفية تقوم على التحليل والمتابعة وتعدُّد الزوايا، بعيداً عن الإثارة والسطحية والانحياز.

مسيرة متميزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، إن فوز «الاتحاد» بجائزة التميز الإعلامي يُمثّل خبراً سعيداً يستحق أن نهنئ عليه كل القائمين على هذه الصحيفة العريقة، لا سيما أن الجائزة تأتي من مؤسسة مرموقة مثل جامعة الدول العربية.

وأضاف حسين أنه كان يتابع «الاتحاد» بصورة يومية خلال فترة عمله في دولة الإمارات لمدة 10 سنوات، مشيراً إلى أن الصحيفة تُعد واحدة من الصحف العربية المهمة التي تميزت بصفحات الرأي والمنوعات، وواصلت تطورها منذ انطلاقها، مستقطبةً صحفيين متميزين وكتاباً ذوي حضور وتأثير.

وأشار إلى أنه تابع خلال مشاركاته في منتدى دبي للإعلام فوز «الاتحاد» في معظم الدورات بجوائز التفوق الصحفي، لافتاً إلى تميّز موقع الصحيفة الإلكتروني من حيث التحديث والوضوح وجاذبية المحتوى، مؤكداً أن الجائزة حصاد جهد كبير وعمل متواصل بروح مهنية.

وتمنّى حسين لـ «الاتحاد» وغيرها من الصحف الإماراتية والعربية استمرار التفوق، لأن الوطن العربي يحتاج بالفعل إلى صحافة بمستوى متقدم تنافس الصحافة العالمية، وتنقل للقارئ العربي كل التطورات أولاً بأول، بما يُسهم في صناعة وعي عربي حقيقي قادر على مواجهة التحديات المتراكمة حول منطقتنا.

دور إنساني

من جانبها، أوضحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن فوز «الاتحاد» بهذه الجائزة العريقة يُعد تكريماً مشرّفاً للصحافة العربية، مؤكدة أن الصحيفة لعبت دوراً مهماً في تبنّي القضايا العربية على امتداد فترات تاريخية مختلفة، وتميّزت بعمق تناولها واتساع تأثيرها.

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى إلى أن هذا التكريم يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به الصحافة العربية في الدفاع عن قضايا الأمة، والتغطية المهنية للموضوعات التي تمسّ المواطن العربي، منوّهة بأن «الاتحاد» تتمتع بصدى كبير لدى القرّاء بفضل كُتّابها ومُحرريها الذين يحتلون مكانة مميزة وثقة واسعة.

وأفادت بأن تناول «الاتحاد» للقضايا العربية لا يقتصر على التغطيات الإخبارية، بل يمتد إلى المتابعات والحوارات والتحليلات والأعمدة والآراء التي تفتح مساحات للنقاش وتبادل الرّؤى بين المفكرين والكتاب، مما يجعل تأثيرها يتجاوز نطاق الدولة إلى محيطها العربي والإقليمي.

وقالت عميد كلية الإعلام: إنّ «الاتحاد» قدّمت نموذجاً بارزاً في «أنسنة» القضايا، من خلال التركيز على الجوانب الإنسانية في النزاعات والصراعات، خصوصاً في غزة والسودان ولبنان وسوريا، وهذا التوجّه خلق تعاطفاً واسعاً ووجد صدى لدى الصحافة العالمية.

تقديرٌ مستحقٌّ

في السياق، قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية، إن فوز «الاتحاد» يمثل تقديراً مستحقاً لعمل صحفي مهني رفيع المستوى، بعدما أصبحت قِبلة لمن يريد متابعة القضايا الدولية والإقليمية بصورة متوازنة ومحايدة.

وأضاف الديب أن الصحيفة الإماراتية ناقشت العديد من الملفات الدولية من دون انحياز لطرف على حساب آخر، مما جعلها من أكثر الصحف العربية احتراماً ومصدراً رئيسياً للأخبار الموثوقة، مشيراً إلى أنها اهتمت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022، بتغطية يومية واسعة للأحداث.

وأشار إلى أن «الاتحاد» كانت من أبرز الوسائل الإعلامية التي تابعت تفاصيل الوساطة الخاصة بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي قامت بها دولة الإمارات وحظيت بتقدير دولي واسع، إضافة إلى تغطية الجوانب الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

قوة ناعمة

أشاد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، بفوز «الاتحاد» بجائزة التميز الإعلامي، مما يعكس تميز مسيرتها المهنية على مدى عقود عدة، مشيراً إلى دورها المُهم في دعم ومساندة الحق الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأوضح أن الصحيفة كانت على تواصل دائم مع الخبراء والمصادر داخل الأراضي الفلسطينية لنقل حقيقة ما يجري منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيراً إلى أنها تميزت بتغطية الجوانب الإنسانية قبل السياسية، مما ساهم في تعزيز التضامن مع الفلسطينيين.

وقال الرقب: نحن نؤمن بتأثير القوة الناعمة، ومنها الصحافة المحترمة، في التأثير على الرأي العام، ونقدم التحية والتقدير لدولة الإمارات وصحيفة «الاتحاد» لدعمهما سكان غزة على مدار السنوات الماضية.

رؤية استراتيجية

ثمّن السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، دور «الاتحاد» في خدمة القضايا العربية والأفريقية، مشيداً بفوزها بجائزة التميز، وهو ما يُعد تشريفاً للصحيفة والعاملين فيها، وتأكيداً لتميزها في تناولها القضايا بموضوعية ومعالجة رصينة.

وأشار صلاح حليمة إلى اهتمام «الاتحاد» بقضايا القارة الأفريقية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، خصوصاً في ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأزمات التغير المناخي، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تغطية التطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على الملاحة الدولية.

وأوضح أن «الاتحاد» تناولت أيضاً تصاعد التنظيمات الإرهابية في دول الساحل ومنطقة بحيرة تشاد والقرن الأفريقي، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية شاملة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود مواجهة التهديدات.